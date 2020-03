"Mircea Lucescu a dat raspunsul final dupa ultima oferta primita"

Ziare.

Conform cotidianului turc Sabah , Lucescu a ales sa refuze oferta primita de la Fenerbahce.Sursa citata scrie ca Lucescu s-a intalnit cu conducerea lui Fenerbahce si in cele din urma a refuzat propunerea deoarece nu a fost convins de proiect.Mircea Lucescu are deja doua titluri in Turcia, castigate cu Galatasaray si Besiktas.El a avut o oferta concreta recent de la Besiktas, care i-a propus un rol de consilier in cadrul clubului.Antrenorul roman este liber de mai bine de un an, dupa ce a fost demis de la nationala Turciei.C.S.