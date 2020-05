Mircea Lucescu a dezvaluit cum l-a transferat pe Gica Hagi de la Real Madrid la Brescia in 1992

Ziare.

Reputatul antrenor roman a acordat un interviu in care a dezvaluit cum a reusit sa il aduca pe Hagi de la Madrid la Brescia, in Serie A, o echipa care nu era considerata de top, de rangul celor de la Inter, Milan sau Juve.Hagi avea probleme la Real si juca destul de putin, pe vremea cand echipele din strainatate nu aveau voie sa foloseasca decat maxim 3 jucatori din strainatate. Lucescu i-a intins o mana de ajutor, iar Brescia a platit atunci 2,4 milioane de dolari."Am fost sa il vad in meciul dintre Real Madrid si Torino, in Cupa UEFA . Atunci am reusit sa il conving. A acceptat si am avut un sezon grozav alaturi de el. Era o echipa romaneasca a Bresciei, din care faceau parte patru jucatori (Lupu, Sabau, Raducioiu si Hagi). AC Milan avea atunci olandezi, iar Inter avea germani, Brescia se baza pe romani. In acei ani intreaga lume era concentrata la fotbalul italian. Era cel mai frumos din lume, locul in care jucau cei mai buni jucatori!", a punctat Lucescu pentru "Radio Musica Television", un post de radio din Italia.Hagi a evoluat apoi doi ani pentru Brescia, unul in Serie B si unul in Serie A. In 70 de partide a inscris 18 goluri . In anul 1994, imediat dupa CM, a fost cumparat de Cruyff la Barcelona , unde a mai evoluat doi ani.Vezi si:D.A.