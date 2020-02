Mircea Lucescu a primit o noua oferta: Iata cu ce club negociaza

Ziare.

com

Dupa ce a refuzat oferta de la Besiktas Istanbul , Lucescu se afla in negocieri cu rivala Fenerbahce."Mircea Lucescu este favorit sa semneze cu Fenerbahce", a anuntat cotidianul turc Fanatik In urma cu doua zile, consilierul lui Mircea Lucescu, Sureyya Ertugrul, declara ca antrenorul e dornic sa o pregateasca pe Fenerbahce. "Besiktas a fost foarte interesata de Lucescu. Totusi, Mircea nu va accepta un asemenea rol. Nu e interesat sa fie consilier. El vrea sa se intoarca pe teren si sa antreneze o echipa. Chiar daca are 75 de ani, se simte foarte tanar. Nu are nicio legatura cu banii.Vrea sa conduca o echipa care-i ofera un proiect pe doi ani, nu sa fie consultant. Vrea sa lucreze din nou daca va veni o oferta de la Fenerbahce. Marea lui dorinta este sa o faca pe Fenerbahce campioana, dupa ce a reusit acelasi lucru cu Galatasaray si Besiktas", a spus Ertugrul, citat de Internet Haber.Mircea Lucescu are doua titluri in Turcia, castigate cu Galatasaray si Besiktas.El a avut o oferta concreta recent de la Besiktas, care i-a propus un rol de consilier in cadrul clubului.C.S.