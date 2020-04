Mircea Lucescu a ratat un transfer de senzatie

Ziare.

Tehnicianul roman in varsta de 74 de ani a purtat chiar negocieri cu impresarul portarului italian, insa mutarea nu s-a realizat."Pot sa confirm ca l-am vrut pe Buffon la Sahtior in 2013. Am venit chiar in Italia pentru a vorbi cu impresarul sau", a spus Lucescu intr-un interviu pentru site-ul tuttojuve.com "Atunci aveam o problema cu portarul nostru titular si am considerat ca Buffon e jucatorul ideal pentru noi. L-am stimat, insa n-am reusit sa perfectam transferul deoarece el si-a dorit sa ramana la Torino", a continuat acesta.Gianluigi Buffon are acum 42 de ani si tocmai si-a prelungit contractul cu inca un an cu Juventus.A mai evoluat in cariera sa pentru AC Parma si Paris Saint Germain.12 ani a antrenat-o Mircea Lucescu pe Sahtior Donetk, in perioada 2004-2016.I.G.