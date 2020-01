Mircea Lucescu analizeaza eliminarea Simonei Halep de la Australian Open

Ziare.

com

Veteranul antrenor sustine ca Simona nu a avut noroc, insa nici fizicul nu a ajutat-o."Ce i-a lipsit? Ce ii poate lipsi unui sportiv cand pierde. Si sansa. Dar i-au lipsit vreo zece centimetri ca sa poata bate cu Muguruza la nivelul ei, pentru ca pana la urma Muguruza a castigat meciurile cu servele, nu cu jocul", a spus Lucescu. Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant. Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.In urma evolutiei de la Australian Open, sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA.Pentru parcursul de la Melbourne, Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In finala de sambata, Garbine Muguruza o va intalni pe americanca Sofia Kenin.