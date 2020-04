Mircea Lucescu anunta ca a primit o oferta neasteptata

Ziare.

com

Antrenorul roman sustine ca are o propunere de a antrena in SUA, primita prin intermediul fostului fotbalist Lita Dumitru, care lucreaza la un club din aceasta tara."Vrea sa ma duc sa antrenez in America... La varsta mea!", a afirmat Lucescu potrivit Digi Sport, fara sa dezvaluie numele clubului.Recent, Mircea Lucescu a avut mai multe propuneri din Turcia, pe care le-a refuzat.De asemenea, antrenorul roman a mai avut oferte concrete din Elvetia si Brazilia.Lucescu este liber de contract de aproximativ un an, dupa ce a fost dat afara de la nationala Turciei.C.S.