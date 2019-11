Mircea Lucescu anunta singura functie in care s-ar intoarce in fotbalul romanesc

Ziare.

com

Il Luce afirma ca si-ar dori sa se intoarca doar in postura de consilier al lui Mirel Radoi "Un om de varsta mea ar putea reveni intr-o astfel de functie doar ca un consilier", a afirmat Lucescu la Digi Sport.Mircea Lucescu s-a aflat in vederile FRF pentru functia de selectioner, insa a refuzat din start orice discutie.Antrenorul este liber de contract dupa ce a fost dat afara in prima jumatate a anului de la nationala Turciei.El mai este dorit si de Rapid , care ii ofera functia de manager general.C.S.