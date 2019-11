Mircea Lucescu, despre numirea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al Romaniei

Ziare.

Tehnicianul roman in varsta de 74 de ani se considera prea batran pentru a fi numit la carma nationalei."La nationala, un om de varsta mea ar reveni ca un fel de consilier. Acum e momentul antrenorilor tineri, entuziasti, cu putere de munca, cu putere de convingere...", a spus Lucescu la Digi Sport.In schimb, Lucescu priveste cu ochi buni numirea lui Radoi, care maine ar urma sa fie validat de Comitetul Executiv al FRF in functia de selectioner al reprezentativei mari."Mirel Radoi isi cunoaste foarte bine jucatorii, stie ce potential au si sunt convins ca stie ce sa ceara fiecaruia dintre ei", a mai spus Lucescu.Vezi si: Mirel Radoi, propus oficial pentru postul de selectioner al Romaniei Mirel Radoi are 38 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe FCSB si FC Arges. Din toamna anului trecut se afla pe banca nationalei de tineret.I.G.