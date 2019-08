Mircea Lucescu dezminte vehement posibila sa venire la FCSB

Ziare.

Totul a plecat de la aparitia lui Lucescu la meciul de joi al stelistilor cu Mlada Boleslav, meci care s-a terminat 0-0 in prima mansa a turului III preliminar din Europa League , iar chiar inainte de partida, "Il Luce" s-a dus in vestiar pentru a le oferi cateva sfaturi jucatorilor.Pe langa declaratia de mai sus a lui Ionel Ganea , a aparut duminica si informatia oferita de fostul oficial FRF , Gheorghe Chivorchian, care a spus ca sunt zvonuri in lumea fotbalului in legatura cu implicarea lui Lucescu la FCSB ca investitor:Mircea Lucescu, fost antrenor la Rapid si Dinamo , a tinut sa dezminta toate aceste zvonuri duminica, spunand: "Nu exista o asemenea problema! E o inventie", a declarat antrenorul roman, pentru Gazeta Sporturilor In plus, Lucescu este acum la Kiev si negociaza preluarea celor de la Dinamo Kiev , marea rivala a lui Sahtior, echipa unde a antrenat aproape 10 ani si cu care a avut mari succese, inclusiv Cupa UEFA in 2009.FCSB nu mai are antrenor de la demisia lui Bogdan Andone, in acest moment pe banca fiind interimarul Vergil Andronache.D.A.