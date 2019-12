Mircea Lucescu dezvaluie ca a primit o oferta "concreta si serioasa"

Ziare.

Liber de contract de la inceputul anului, cand s-a despartit de nationala Turciei, antrenorul roman in varsta de 74 de ani a primit o oferta neasteptata Gruparea braziliana Santos l-a ofertat pe Mircea Lucescu, iar acesta anunta ca e onorat de aceasta propunere, insa sotia sa nu e deloc incantata.De asemenea, Lucescu dezvaluie ca mai are si alte oferte interesante."Oferta de la Santos este concreta si serioasa. Oferta din Brazilia ma onoreaza. Dar este foarte departe de casa. Acesta este unicul impediment. Iar sotia nu e prea incantata de aceasta perspectiva", a spus Lucescu pentru Gazeta Sporturilor "Nu am luat inca nicio decizie, o voi face dupa Anul Nou, pentru ca mai sunt si alte propuneri interesante", a adaugat acesta.Mircea Lucescu le-a pregatit in cariera sa pe Corvinul Hunedoara, nationala Romaniei, Dinamo, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter, Galatasaray, Besiktas, Sahtior Donetk, Zenit St. Petersburg si nationala Turciei.