Mircea Lucescu, gata sa urce in primul avion pentru a semna cu noua echipa

Lucescu a confirmat discutiile, iar presa turca spune ca mutarea este ca si facuta."Exista un dialog bun intre mine si presedintele Ali Koc", a declarat Mircea Lucescu, potrivit turcilor de la Fanatik Sursa citata mai scrie ca "Lucescu ar fi dispus sa se urce in primul avion" ca sa semneze cu Fenerbahce.Conform publicatiei Takvim, Lucescu a cerut 6 milioane de euro pentru urmatorii doi ani, plus inca 1 milion de euro pentru cele 9 meciuri ramase din acest sezon.La sfarsitul lunii februarie, consilierul lui Mircea Lucescu, Sureyya Ertugrul, declara ca antrenorul e dornic sa o pregateasca pe Fenerbahce."Besiktas a fost foarte interesata de Lucescu. Totusi, Mircea nu va accepta un asemenea rol. Nu e interesat sa fie consilier. El vrea sa se intoarca pe teren si sa antreneze o echipa. Chiar daca are 75 de ani, se simte foarte tanar. Nu are nicio legatura cu banii.Vrea sa conduca o echipa care-i ofera un proiect pe doi ani, nu sa fie consultant. Vrea sa lucreze din nou daca va veni o oferta de la Fenerbahce. Marea lui dorinta este sa o faca pe Fenerbahce campioana, dupa ce a reusit acelasi lucru cu Galatasaray si Besiktas", a spus Ertugrul, citat de Internet Haber.Mircea Lucescu are doua titluri in Turcia, castigate cu Galatasaray si Besiktas.El a avut o oferta concreta recent de la Besiktas, care i-a propus un rol de consilier in cadrul clubului.C.S.