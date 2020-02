Mircea Lucescu i-a enervat pe sefii lui Besiktas

Ziare.

Conform cotidianului Sabah, mai multi oficiali de la Besiktas au fost enervati de faptul ca Lucescu nu a venit inca sa semneze contractul."Oamenii care il vor pe Lucescu scade pe zi ce trece. Era asteptat la Istanbul la inceputul saptamanii, dar venirea a fost amanata din cauza unor probleme medicale. Exista voci in cadrul clubului care spun ca nu poti face planuri pe termen lung cu un om in varsta de 74 de ani", a scris cotidianul Sabah Presedintele lui Besiktas spera totusi sa se intalneasca cu Lucescu zilele urmatoare pentru a lua o decizie.Baskanii lui Besiktas i-au promis lui Lucescu un proiect precum cel de la Sahtior Donetk , unde Rinat Ahmetov a investit sume masive in transferul unor fotbalisti brazilieni.Lucescu a anuntat ca va avea rolul de consultant si va decide ce jucatori vor ajunge la Besiktas.Totusi, jurnalistii turci de la BirGun scriu ca promisiunile baskanilor vor ramane doar pe hartie.Asta deoarece Besiktas nu isi permite in momentul de fata sa achite sume de bani pentru transferul unor jucatori.Astfel, turcii vor sa aduca doar jucatori liberi de contract, ceea ce ingruneaza serios misiunea lui Lucescu.C.S.