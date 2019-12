Mircea Lucescu i-a refuzat pe elvetieni si nu revine inca in fotbal

Ziare.

Potrivit jurnalistilor de la Le Matin , veteranul antrenor roman i-a transmis patronului echipei, Christian Constantin, ca nu poate veni din aceasta iarna la Sion."Il Luce" a citat motive personale si, sustin elvetienii, a lasat usa deschisa pentru un contract din vara anului viitor."Discutiile noastre au fost excelente, si el si-a dorit sa vina", a confirmat si Constantin.In aceste conditii, seful lui Sion trebuie sa caute un nou antrenor, insa va avea de facut alegere.El poate opta pentru un interimar, pana in vara, atunci cand l-ar putea convinge pe Lucescu, sau poate cauta un "principal" care sa preia echipa si sa incerce sa salveze ce se mai poate din acest sezon.Pana la alte negocieri Mircea Lucescu ramane in afara fotbalului si, in lipsa unei oferte care sa il convinga 100%, nu este foarte clar daca veteranul in varsta de 74 de ani mai este dispus sa antreneze.M.D.