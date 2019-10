Mircea Lucescu ia o decizie radicala

Ziare.

com

Antrenorul roman considera ca este prea batran pentru a mai ocupa o functie in fotbalul romanesc."Este exclusa intoarcerea mea in fotbalul romanesc! Ca antrenor , niciodata nu o sa revin in Romania. Nu stiu ce se poate intampla, dar ca antrenor nu! Sunt baieti tineri, cu foame de rezultate, care trebuie sa ia fotbalul romanesc in maini!", a spus Lucescu pentru Gsp Mircea Lucescu a antrenat ultima data in Romania in urma cu 19 ani, cand a fost pe banca Rapidului.Antrenorul in varsta de 74 de ani este liber de contract dupa ce a fost demis de la nationala Turciei.In perioada urmatoare, Lucescu ar putea prelua insa o echipa din Ucraina sau Turcia.C.S.