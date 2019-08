Mircea Lucescu, iesire nervoasa la meciul lui FCSB: "Da' chiar sunteti nesimtiti"

Ziare.

com

Tehnicianul roman in varsta de 73 de ani a fost scos din sarite de jurnalistii care il filmau la intrarea in vestiarului celor de la FCSB."Daca intrati voi, nu ma mai duc eu si mergeti voi. Bai, baieti, da' chiar sunteti nesimtiti", a strigat Lucescu.Mircea Lucescu asista la meciul pe care FCSB il disputa la Mlada Boleslav dupa ce patronul "ros-albastrilor", Gigi Becali, i-a cerut ajutorul.Il Luce a fost chiar surpris in tribune luandu-si notite!I.G.