Mircea Lucescu ii ataca pe oficialii lui Ajax: "E o lipsa de respect fata de natiunea romana"

Antrenorul roman ajuns la 74 de ani considera ca sefii lui Ajax au dat dovata de "egoism si lipsa de respect fata de natiunea romana"."E de neinteles hotararea olandezilor. N-au facut decat sa blocheze un fotbalist tanar sa intre intr-o confruntare directa cu cei mai buni din generatia lui", a spus Mircea Lucescu, potrivit Gazeta Sporturilor "Sa-si dea seama, o data in plus, ce fel de jucator au transferat. Ajax a dat dovada de egoism si lipsa de respect fata de natiunea romana, care-si pune mari sperante in acest grup de la U21", a continut acesta.12,5 milioane de euro a platit Ajax Amsterdam pentru a-l transfera pe Razvan Marin de la Standard Liege.Jucatorul roman n-a fost lasat sa participe la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino pentru a nu rata pregatirea alaturi de noua sa echipa, care va fi implicata in preliminariile pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor.