Mircea Lucescu il ataca pe Burleanu: "Am ramas cu un gust amar in suflet"

"Il Luce" spune ca a ramas cu un gust amar pentru ca nu l-a vazut pe Hagi printre cei prezenti la evenimentul anului din fotbalul romanesc."Cand a fost tragerea la sorti am vazut o multime de jucatori si conducatori si am ramas cu un gust amar in suflet, ca nu am vazut niciun jucator din marea generatie a fotbalului romanesc. M-as fi asteptat sa il fi vazut pe Gica Hagi acolo, pentru ca merita din plin sa fie in acest context extraordinar al valorilor mondiale. De aceea, sa avem grija de acesti oameni, sa ii sustinem cat se poate de mult, pentru ca ei vor fi un exemplu permanent pentru noua generatie de jucatori", a declarat Mircea Lucescu.Federatia Romana de Fotbal a decis sa nu invite niciun nume mare din istoria fotbalului romanesc la tragerea la sorti pentru Euro 2020.In schimb, invitat de onoare al FRF a fost fostul selectioner al Romaniei, Cosmin Contra , in mandatul caruia s-a ratat calificarea la turneul final de anul viitor din preliminarii.Hagi a reactionat dur fata de aceasta gafa a forului condus de Razvan Burleanu, iar acesta din urma i-a cerut scuze in cursul zilei de marti, printr-un comunicat in care l-a si atacat pe "Rege".M.D.