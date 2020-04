Mircea Lucescu, inclus de presa din Italia intr-un clasament select al Serie A

Ziare.

com

La 74 de ani, Lucescu se poate uita cu mandrie la un clasament initiat de cei de la Calciomercato. Un top 10 al celor mai buni tehnicieni straini care au activat in Serie A in toate istoria acestui campionat Fostul manager de la Rapid sau Dinamo se poate lauda ca se afla pe aceeasi lista cu nume mari ale fotbalului mondial, printre care Helenio Herrera, Liedholm, Mourinho, Boskov sau Zeman."Un maestru al fotbalului deseori subevaluat. In anii '90, romanul a fost o prezenta fixa in Serie A. Debutul la Pisa, anii cu Brescia, paranteza scurta numita Reggiana si sezonul de la Inter incheiat cu demisie. A descoperit multe talente si a pus o amprenta precisa echipelor sale", a fost analiza facuta de italieni lui Lucescu Iata care este clasamentul primilor 10:Lucescu a fost incantat de prezenta sa in acest clasament: "Nu am fost la mari cluburi , dar am promovat jucatori . Lumea ma tine minte".Citeste si:D.A.