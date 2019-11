Mircea Lucescu, intrebat daca vrea sa preia echipa nationala: Raspunsul vehement al antrenorului

Ziare.

Antrenorul a respins ferm aceasta varianta, spunand ca exclude categoric orice discutie pentru preluarea nationalei."Dar nici nu se pune problema ca eu sa ma mai intorc. Ce, sunt copil?! De 20 de ani spun ca nu ma mai intorc, ce ar insemna acum sa ma razgandesc? Am spus o data un lucru, ala ramane. Indiferent ce s-a discutat dupa aceea, unde si cu cine. Nu, in niciun caz...E momentul sa lasam altora posibilitatea sa-si exprime valoarea, sa-si asume responsabilitatea. Eu am avut o alta perioda, am vrut sa revin de vreo doua ori, nu s-a putut si pe urma gata... E vremea altora!", a spus Lucescu pentru Fanatik. Apoi, Lucescu a mentionat ca s-a gresit in momentul in care nationala a fost intinerita masiv."Parerea mea este ca nu s-a putut face performanta doar cu tineri, cum vrea aproape toata lumea. La noi, in plina calificare, toata lumea a cerut jucatorii aia "mici", cu ghilimele, mici ca varsta, care ne-au facut sa speram foarte mult, gata, astia trebuie sa fie, astia trebuie sa joace. Lucrurile nu stau chiar asa. Una e sa joci cu jucatori de aceeasi categorie de varsta, alta e sa te duci cu jucatori de 30, 30 si ceva de ani, experimentati...Da, tinerii trebuie promovati, cu atentie, unul, doi, trei jucatori tineri, cu foarte multa atentie, nu dintr-o data o echipa. Cred ca asta a fost o greseala. Schimbam echipa, innoim echipa... eee, nu-i chiar asa simplu. Pentru ca si aia tineri, ai vazut, de la Campionatul European de tineret din vara, din Italia, n-au reusit transferuri spectaculoase, cum speram toti. Iar ei, pe unde au fost, pe unde sunt, n-au fost si nu sunt titulari...", a adaugat Lucescu.Pe lista FRF pentru preluarea echipei nationale se afla in momentul de fata Dan Petrescu Gica Hagi si Mirel Radoi C.S.