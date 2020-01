Mircea Lucescu nu are incredere in arabii care vor sa cumpere Dinamo: "E fake news"

Ziare.

Veteranul antrenor sustine ca sunt multi cei care vor sa isi faca publicitate pe spatele echipei si anunta ca doar Nicolae Badea ar putea salva clubul."Nu cred, e un fake news. Multi incearca sa-si faca imagine, publicitate. Pana nu vad ceva concret, eu nu cred. Parerea mea este ca Nicolae Badea este singurul si cel mai indicat sa preia Dinamo. El a mai fost acolo si a demonstrat ca echipa a facut performanta.Ce spune Negoita nu este adevarat. Pentru ca sunt datorii de 7, 8 milioane de euro si nu se stie unde. Este o increngatura de chestii juridice, din care e greu sa iesi. Si nu inteleg cum a putut fi instrainata o parte din Saftica", a spus Lucescu, conform DigiSport Nu cu mult timp in urma chiar numele lui Lucescu a fost vehiculat pe lista potentialilor investitori de la Dinamo, insa acesta a refuzat imediat."Il Luce" a sustinut ca este prea batran pentru a mai incepe un proiect de la zero si ca sunt alti oameni mai buni ca el in rolul de conducator.