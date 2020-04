Mircea Lucescu nu mai rezista in izolare: O sa ajungem la psihiatrie

Ziare.

"Stau acasa, citesc stirile, imi organizez lucrurile. Si vorbesc cu fiul meu Razvan, care e la Riadh. Dar faptul ca stau acasa ma face sa innebunesc. Dupa ce acest virus va trece o sa ajungem cu totii la psihiatrie! Oamenii nu sunt obisnuiti sa stea in casa.Mai ales cei care fac sport. Astazi trebuie sa tii legatura prin telefon, sa vorbesti despre diverse subiecte. Altfel, innebunesti cu adevarat. Si nu vorbesc doar despre fotbalisti, ci despre toata lumea", a afirmat Lucescu pentru Tuttomercatoweb Apoi, Lucescu le-a transmis fotbalistilor ca trebuie sa se antreneze chiar si daca stau in case."Sunt jucatori de top si au tot ce le trebuie acasa. Trebuie sa se antreneze, sa ramana activi. Intotdeauna! Trebuie sa fie pregatiti fizic cand antrenamentele se vor relua", a adaugat Lucescu.Totodata, antrenorul roman a mentionat ca este de acord cu reducerile salariale."Trebuie sa o faca. Cel mai rusinos lucru in fotbal este falimentul. Daca jucatorii isi iubesc clubul, trebuie sa faca orice pentru a-l salva si sa evite o asemenea rusine. Cedand astazi, vor salva ziua de maine", a adaugat Lucescu.C.S.