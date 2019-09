Mircea Lucescu nu revine la Rapid: "Nici maine, nici peste 10 ani!"

Ziare.

com

Liber de contract de o buna bucata de timp, "Il Luce" spune ca nu se pune problema sa il inlocuiasca pe Daniel Pancu, cel pe care il considera copilul sau."Nu se pune problema. Niciodata nu voi veni sa-i iau locul unui antrenor tanar, cu atat mai mult cu cat este vorba de Daniel Pancu, care este ca si copilul meu. Este un rapidist pur sange. Tin foarte mult la el. Cum sa-i fac eu asa ceva? Nu ma cunoasteti? Nu, chiar nu ma cunoasteti?Eu toata viata am avut un tel din promovarea tinerilor. Ii tin pumnii lui Daniel Pancu si ii doresc sa promoveze cu Rapidul. Sunt convins ca va reusi acest lucru. In acest moment vreau sa pun punct tuturor speculatiilor: nu merg la Rapid nici azi, nici maine, nici peste 10 ani", a spus Lucescu in Fanatik In ultima vreme, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat in mai multe randuri ca vrea sa il convinga pe Mircea Lucescu sa preia echipa."Il Luce" a fost prezent in tribune la cateva meciuri de-ale giulestenilor si a alimentat astfel speculatiile cu privire la o eventuala revenire la Rapid.