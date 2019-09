Mircea Lucescu nu vrea sa auda de revenirea in Liga 1: "Sa ajung sa fiu injurat sau scuipat pe stadioanele din Romania?"

Ziare.

"Il Luce" sustine ca are alte planuri pentru cariera sa si ca nu vrea sa ajunga sa fie injurat sau scuipat pe stadioanele din Romania."Nu pot sa spui niciodata niciodata, dar e practic imposibil sa mai antrenez in Romania. Am ajuns la un nivel si nu vad cum as putea gasi o echipa in campionatul nostru unde sa vin si sa incep un proiect. Rapidul si Dinamo vor ramane mereu in sufletul meu, dar am alte planuri, iar campionatul din Romania nu e printre ele.Nu vreau sa ma considerati arogant, nu vreau sa se speculeze in niciun fel declaratiile mele, dar sincer acum, ma mai vedeti pe mine, la varsta mea, sa ajung sa fiu injurat sau chiar scuipat pe stadioanele din Romania? Sincer, nu cred ca mi se mai potriveste asta, cu tot respectul pentru fotbalul romanesc din care si eu imi trag seva. Pasiunea e mare, in mod sigur as deveni o tinta si pur si simplu nu vad rostul. O sa am intotdeauna sentimente speciale pentru Dinamo si Rapid, dar atat. Va rog, lasati-ma sa-mi vad linistit de viata mea de acum", a declarat Lucescu in Fanatik Tehnicianul in varsta de 74 de ani este liber de contract de mai bine de jumatate de an, dupa ce a fost pus pe liber de federatia turca.In ultima vreme s-a speculat ca Lucescu ar putea ajunge la mai multe formatii, printre acestea numarandu-se Fenerbahce, Dinamo Kiev sau chiar Rapid."Il Luce" a anuntat insa ca nu se pune problema sa preia Rapidul, el preferand sa isi caute un alt contract in strainatate.