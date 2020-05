Mircea Lucescu prezinta viitorul star al fotbaluui mondial

Ziare.

com

Printre ele, tehnicianul roman in varsta de 74 de ani a vorbit si despre mijlocasul italian Sandro Tonali, caruia ii prevede un viitor glorios."Tonali e foarte bun si are un viitor exceptional. Cred ca va fi ultimul sau sezon la Brescia, avand in vedere ca toate echipele mari sunt pe urmele lui. E un urmas demn al lui Pirlo. Sunt foarte asemanatori, chiar daca Tonali este mai dinamic", a spus Lucescu la Radio Musica Television.Sandro Tonali are 19 ani si se afla in curtea celor de la Brescia inca de la 12 ani.Cotat la 31,5 milioane de euro de catre site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com, Sandro Tonali e dorit de multe formatii importante din Europa.Conform presei din Italia, Inter si Juventus sunt dispusa sa plateasca suma ceruta de Brescia in schimbul lui Tonali: 50 de milioane de euro.I.G.