Mircea Lucescu primeste o oferta neasteptata

Reputatul antrenor este dorit intens in liga a doua din Romania, la Rapid , conform editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor.Cel care insista ca Lucescu sa vina la echipa este primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.Conform sursei citate, Tudorache ar fi de parere ca, prin numirea lui Lucescu, si-ar putea asigura un nou mandat in fruntea primariei.Rapid este sustinuta de Primaria Sectorului 1, iar Tudorache a facut pressing intens ca Lucescu sa accepte oferta.Deocamdata, antrenorul nu a oferit un raspuns, dar a fost prezent la aproape toate meciurile Rapidului de pe teren propriu.Giulestenii au un start slab de sezon sub comanda lui Daniel Pancu, iar Lucescu e considerat omul ideal pentru a redresa echipa.C.S.