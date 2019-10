Mircea Lucescu pune la zid un jucator al Romaniei dupa remiza cu Norvegia

Ziare.

com

Lucescu i-a reprosat acestuia ca a executat lovitura de la 11 metri desi nu fusese desemnat."Puscas a facut o chestie pe care o fac doar jucatorii care se gandesc numai la ei insisi, nerespectand indicatiile. Chiar daca era alt jucator desemnat sa bata, daca el a luat mingea ceilalti s-au dat la o parte ca sa nu-i ia balonul din mana, sa se creeze momente penibile, sa se certe. Daca nu a respectat indicatia antrenorului inseamna ca are mari lacune de disciplina si, pana la urma, de respect pentru ceilalti. Pentru ca acum el le-a influentat destinul, nu?Daca se califica la campionatul european cota tuturor creste, veniturile la fel, totul... Din cauza unui gest egoist asta se poate rata. Cum sa nu fie furios Contra daca Puscas n-a acultat indicatiile sale? Singura sa scuza este tineretea si lipsa de experienta, care se poate rezolva in timp", a spus Mircea Lucescu pentru Fanatik George Puscas a ratat o lovitura de la 11 metri in startul partii secunde si a fost injurat de Cosmin Contra Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.