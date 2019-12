Mircea Lucescu revine in fotbal

Ziare.

com

Tehnicianul roman in varsta de 74 de ani, aflat ultima oara pe banca nationalei Turciei, a acceptat sa devina noul manager general al clubului Rapid.Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, e cel care a facut anuntul si a dezvaluit ca acesta va incepe treaba pe 13 ianuarie."O sa il vedeti si pe Mircea Lucescu atunci cand se vor intoarce, pe 13 ianuarie, ma refer la echipa Rapidului", a spus Tudorache pentru Telekom Sport "Cu siguranta este cu inima langa Rapid, aici a realizat marea performanta impreuna cu George Copos si eu zic ca trebuie sa intoarca ceva inapoi. Poate sa vina ca orice. Nu, antrenor e Pancu", a mai dezvaluit acesta.Conform sursei citate, Lucescu si-ar fi dorit sa inceapa mai devreme de 13 ianuarie activitatea la Rapid, dar in ultima perioada s-a recuperat dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la spate, din cauza unei hernii de disc.Mircea Lucescu a mai fost la Rapid in doua perioade, 1997-1998 si 1999-2000, in ambele ca antrenor principal.Cu el pe banca, formatia care in prezent evolueaza in Liga a II-a a cucerit un titlu, o Cupa a Romaniei si o Supercupa a Romaniei.3 e locul ocupat de Rapid in clasamentul Ligii a II-a, dupa 20 de etape disputate in acest sezon.