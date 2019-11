Mircea Lucescu revine in fotbalul romanesc: "Suta la suta va veni la Rapid!"

Ziare.

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, principalul sustinator al noului proiect din Giulesti, a anuntat sambata ca a discutat cu "Il Luce" si ca acesta si-a dat acordul pentru a prelua Rapidul."Mircea Lucescu va veni, suta la suta, la Rapid. Asta pot garanta. Ma vad luni cu domnia sa, totul e in regula. Deja nu se mai poate. Am inteles ca am pierdut iar, lucru regretabil. Nu stiu ce a facut Mioveni, dar luni se vor clarifica multe", a spus Dan Tudorache pentru ProSport Reactia lui Tudorache vine dupa ce giulestenii au pierdut duelul cu Farul din Liga 2 si s-a departat din nou de locurile ce asigura promovarea.Lucescu a mai fost la Rapid in doua mandate, la finalul anilor '90, reusind sa castige un titlu si o cupa cu "visiniii".