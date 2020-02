Mircea Lucescu s-a inteles cu noua echipa si revine in fotbal

Ziare.

Lucescu nu va fi director sportiv, asa cum isi doreau turcii, ci consultant pe probleme de fotbal, anunta publicatia Fanatik "Voi avea un rol de consultant", a afirmat si Lucescu.Fostul mare fotbalist roman va creiona strategia clubului si se va implica in campania de achizitii.Mircea Lucescu a pregatit ultima oara nationala Turciei, de care s-a despartit in urma cu fix un an.Tehnicianul roman a mai fost la Besiktas in perioada 2002-2004, cand a ocupat functia de antrenor principal.Cu el pe banca, Besiktas a castigat campionatul Turciei in sezonul 2002/2003.C.S.