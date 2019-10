Ziare.

Impresarul antrenorului roman, Arcadie Zaporojanu, a anuntat ca Lucescu s-a inteles cu formatia rusa Dinamo Moscova.Conform spuselor agentului, mai sunt de pus la punct doar mici detalii pana cand Lucescu va semna contractul."Mircea vrea sa o antreneze pe Dinamo, si-a dat acordul. Acum mai trebuie rezolvate cateva chestiuni organizatorice. Negocierile sunt intr-o pauza", a afirmat Arcadie Zaporojanu.Mircea Lucescu a pregatit-o deja in Rusia pe Zenit Sankt Petersburg, in sezonul 2016/17.El este liber de contract de mai bine de jumatate de an, dupa ce s-a despartit de nationala Turciei.Antrenorul roman va avea ca obiectiv calificarea intr-o cupa europeana a unei echipe ce se afla in deriva.C.S.