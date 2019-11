Mircea Lucescu se implica in conflictul momentului in fotbalul european

Ziare.

"Trebuie sa spun ca Sarri a procedat foarte bine, atat in timpul meciului cat si dupa. Asta mi-a amintit un episod care mi s-a intamplat cu celalalt Ronaldo, il Fenomeno, cand o antrenam pe Inter", a spus Lucescu.Romanul a pregatit-o intre decembrie 1998 si martie 1999 pe Inter Milano , la care juca atunci faimosul atacant brazilian Ronaldo Nazario de Lima. Cristiano Ronaldo a fost inlocuit de Sarri in minutul 55 al meciului din weekend cu AC Milan (1-0). Imaginile oferite de televiziune il arata pe atacantul portughez cum adreseaza cateva cuvinte in directia bancii de rezerve a torinezilor, plin de suparare, inainte de a pleca direct la vestiare, dupa ce a fost schimbat cu argentinianul Paulo Dybala.Potrivit postului Sky Italia, Ronaldo a parasit apoi arena din Milano cu cateva minute inaintea fluierului final.Sarri a explicat la finalul partidei ca Ronaldo nu se afla intr-o forma fizica prea buna, avand "o mica problema la genunchi", suferita in timpul unui antrenament. El a adaugat ca a decis sa-l inlocuiasca tocmai pentru ca starea lui sa nu se agraveze.