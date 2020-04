Mircea Lucescu se implica intr-un transfer spectaculos

Ziare.

com

Presa internationala anunta ca Arsenal e favorita sa obtina semnatura lui Willian, aflat in ultimele luni de contract cu Chelsea, insa Lucescu ar vrea sa-l vada imbracand tricoul lui Juventus, scrie Goal.com "A fost la Chelsea pentru atatia ani si cred ca e timpul pentru o schimbare. As vrea sa-l vad la Juventus. As fi foarte fericit sa-l vad acolo", a spus Lucescu, potrivit Tuttomercato.web.Liverpool si Tottenham ar fi si ele interesate de jucatorul carioca.Willian (31 de ani) a pasit in fotbalul mare la Corinthians, dupa care a petrecut 6 ani sub comanda lui Mircea Lucescu la Sahtior Donetk. Au urmat cateva luni in Rusia, la Anzhi Makhachkala, pentru ca din 2013 sa se afle la Chelsea.70 de selectii a strans Willian in nationala Braziliei, pentru care a marcat 9 goluri.I.G.