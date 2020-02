Mircea Lucescu se implica la o echipa de traditie

Ziare.

Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, dezvaluie ca tehnicianul roman ajuns la 74 de ani se afla in spatele revenirii echipei din Giulesti."Se implica (Mircea Lucescu - n.red.), stiti foarte bine, are o relatie foarte buna cu primarul Tudorache, a castgat trofee la Rapid, a schimbat total clubul cand a venit. De fapt, epoca asta moderna a Rapidului i se datoreaza in totalitate, pentru ca dupa ce a inceput nea Mircea au fost altii care au continuat si au profitat de ce a inceput", a spus Pancu, potrivit Telekom Sport Mircea Lucescu e liber de contract din luna februarie a anului trecut, atunci cand si-a reziliat contractul cu nationala Turciei.1997-1998 si 1999-2000 sunt cele doua perioade in care Mircea Lucescu a antrenat Rapidul, cu care a castigat un titlu, o Cupa a Romaniei si o Supercupa a Romaniei.Rapid ocupa locul trei in clasamentul Ligii a II-a.