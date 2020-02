Mircea Lucescu stramba din nas: Motivul pentru care s-au impotmolit negocierile cu Besiktas

Ziare.

Besiktas i-a propus functia de director tehnic, insa tehnicianul roman in varsta de 74 de ani a cerut un ragaz de cateva zile.Potrivit presei din Turcia, Mircea Lucescu considera ca numirea sa in functia de director tehnic ar putea umbri munca pe care o duce antrenorul Sergen Yalcin.Astfel, Lucescu le-ar fi transmis conducatorilor lui Besiktas ca si-ar dori un rol de consultant.Mircea Lucescu a pregatit ultima oara nationala Turciei, de care s-a despartit in urma cu fix un an.Tehnicianul roman a mai fost la Besiktas in perioada 2002-2004, cand a ocupat functia de antrenor principal.Cu el pe banca, Besiktas a castigat campionatul Turciei in sezonul 2002/2003.I.G.