Mircea Lucescu surprinde: Care a fost cel mai mare rezultat din istoria fotbalului romanesc

Il Luce afirma ca remiza cu Anglia, de pe 15 ianuarie 1969, scor 1-1, reprezinta cel mai mare rezultat din istoria fotbalului romanesc.In topul lui Lucescu, victoria cu Italia, scor 1-0, din preliminariile pentru EURO 1984, ocupa locul 2, iar cea cu Argentina de la Cupa Mondiala 1994 ocupa locul 3."Eu cred ca cel mai mare rezultat din fotbalul romanesc a fost pe Wembley, 15 ianuarie 1969, pentru ca, atunci, cel mai in varsta jucator avea 24 de ani. Jucam intr-o perioada a anului, care pentru noi era vacanta totala. Am acceptat acest meci tocmai pentru a putea ajunge sa jucam pe Wembley. Datorita acelui rezultat, am mai jucat meciuri cu Anglia.Pana atunci, nici nu se pomenea de un astfel de meci. Al doilea important a fost tot cu o campioana mondiala, acesta, cu Italia. Apoi, cu Argentina, dar nu erau campioni mondiali. Am revazut acum meciul cu Columbia, unul senzational, dar nu se ridica la acea valoare", a declarat Lucescu, la emisiunea Campionii Digi Sport Partida de pe Wembley s-a disputat in fata a 80 de mii de spectatori, iar golul nostru a fost marcat de Florea Dumitrache din penalti.C.S.