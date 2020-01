Mircea Lucescu viziteaza noile stadioane din Bucuresti: "Plang pentru Dinamo"

Ziare.

com

Tehnicianul a inceput cu arena Arcul de Triumf si s-a declarat impresionat de proiect.In acelasi timp, el nu si-a ascuns dezamagirea fata de echipa lui de suflet, Dinamo, al carei stadion nu a fost inclus in acest program de reconstructie."Am vrut si eu sa vad, pentru ca nu am avut timp pana acum, cum arata stadionul acesta, pentru ca e o bijuterie si vreau sa felicit Federatia de Rugby, care se ocupa in momentul asta de aceasta baza. Ma duc sa-l vad si pe cel din Ghencea, ma duc si la Giulesti sa vad. Tot din curiozitate. Va fi o bijuterie pentru aceasta zona. Cand ma gandesc ca aici se preconiza construirea unor blocuri si a aparut aceasta baza sportiva, este extraordinar.Inseamna ca acesti oameni s-au gandit in primul rand la sanatatea copiilor si le performanta sportiva. Am venit din Turcia, unde s-au construit in absolut toate orasele stadioane imense. Eu nu spun sa se construiasca stadioane imense, dar in fiecare din sectoarele noastre daca s-ar construi o astfel de baza, o astfel de bijuterie ar avea de castigat absolut toata lumea.Plang pentru Dinamo, ca Dinamo nu a reusit sa faca acelasi lucru in zona centrala a orasului, din cauza unor ambitii absolut aiurea, a orgoliilor unor oameni care au intarziat acest lucru. Sper ca Ministerul de Interne, care este proprietarul acestei baze, sa intervina, sa incerce sa revitalizeze viata sportiva din zona aceea", a declarat Lucescu, potrivit ProSport Trei stadioane din Bucuresti se afla in proces de reconstructie in aceasta perioada, Steaua, Rapid si Arcul de Triumf.Cele trei arene ar fi trebuit utilizate ca baze de pregatire ale echipelor nationale ce vor evolua in Romania la Euro 2020, insa numai Ghencea va fi finalizat in timp util.