Numirea lui Mircea Lucescu la FCSB ca antrenor principal, o chestiune de zile? "Poate prelua echipa, orice este posibil"

Legendarul antrenor roman, fost castigator al Cupei UEFA in 2009 cu Sahtior, ar urma sa semneze cu echipa lui Gigi Becali daca vicecampioana Ligii 1 ar ajunge in play-off-ul Europa League Cel care a declarat asta este Ionel Ganea , fost jucator la Rapid Bucuresti sau Dinamo , care considera ca Lucescu asteapta deznodamantul dublei dintre FCSB si Mlada din turul III preliminar Europa League, scor 0-0 in prima mansa:"Probabil asteapta meciul asta, sa vada ce o sa se intample in cupele europene. Pai, poate preia echipa. Orice este posibil, ca bani au. Au si conditii foarte bune, au si jucatori foarte buni si stau foarte bine si financiar ei", a punctat Ganea intr-o interventie pentru televiziunea TelekomSport.Chiar si asa, Ganea a declarat ca este total dezamagit de aceasta alaturare dintre Lucescu si FCSB, fosta Steaua , mare rivala cu Dinamo si Rapid: "Nu imi aduc amninte sa vad un fost mare dinamovist sa tradeze asa cum a facut-o nea Mircea.Nu cunosc motivele, dar eu nu o faceam pentru nimic in lume. Oricat de mult iubesti fotbalul si dai asa pe fotbal ca nu poti sa stai acasa, atunci chiar ca stateam acasa", mai puncta fostul mare atacant al Romaniei, care a mai trecut si pe la Wolverhampton si VfB Stuttgart.Lucescu a asistat la partida de la Giurgiu dintre FCSB si Mlada si chiar a intrat in vestiarul stelistilor inainte de joc, pentru a le oferi cateva sfaturi.Returul dintre FCSB si cehi va avea loc joia viitoare, pe 15 august, meci LIVE pe Ziare.com.Mircea Lucescu a mai antrenat in cariera sa pe Sahtior, Rapid, Dinamo, Brescia, Zenit si ultima data pe nationala de fotbal a Turciei.D.A.