Oferta de ultima ora pentru Mircea Lucescu

Potrivit cotidianului turc Fotospor , Lucescu negociaza in aceste momente cu brazilienii de la Santos.Clubul brazilian a negociat cu Lucescu si in urma cu cateva luni, dar nu a ajuns la un acord.De aceasta data, brazilienii au revenit cu o alta oferta si spera sa-l convinga pe Lucescu sa semneze.Pentru a-l determina sa accepte oferta, brazilienii i-au promis lui Lucescu si transferul atacantului Robinho , fost la Real Madrid si AC Milan Lucescu este liber de contract de mai bine de un an dupa ce a fost dat afara de la nationala Turciei.In ultimele saptamani, el a mai avut oferte de la Besiktas si Fenerbahce.C.S.