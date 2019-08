Oferta neasteptata pentru Mircea Lucescu: Iata cu ce echipa negociaza

Ziare.

Antrenorul roman este dorit de fosta echipa a lui Dan Petrescu Dinamo Moscova, potrivit informatiilor aparute in presa din Rusia.Conform jurnalistilor rusi, Dinamo Moscova, care are un start modest de sezon, i-a facut o propunere lui Lucescu, iar acesta a cerut un ragaz de cateva zile.Dinamo Moscova are doar 5 puncte acumulate dupa primele sase etape din Rusia si vrea sa renunte la antrenorul Dmitry Koklhov, care pregateste echipa de doi ani.Saptamana trecuta, Lucescu a fost prezent la Kiev, insa a negat ca a negociat preluarea marii rivale a lui Sahtior, Dinamo Kiev Amintim ca Lucescu este liber de contract din primavara, dupa ce a fost dat afara de la nationala Turciei.C.S.