Oferta surprinzatoare pentru Mircea Lucescu

Ziare.

com

Presa din Turcia anunta ca tehnicianul roman in varsta de 74 de ani e primul nume de pe lista lui Fenerbahce.Oficialii lui Fener se afla in cautarea unui antrenor, iar Lucescu e privit ca tehnicianul potrivit pentru a scoate echipa din pasa neagra in care se afla.Fenerbahce se afla abia pe locul 7 in clasamentul primei ligi de fotbal din Turcia si vine dupa o serie de cinci meciuri fara victorie.De partea cealalta, Mircea Lucescu e liber de contract din luna februarie a anului trecut, atunci cand a incheiat conturile cu nationala Turciei.Lucescu le-a mai pregatit in Turcia pe cele doua mari rivale ale lui Fenerbahce, Galatasaray si Besiktas.I.G.