Patronul lui Dinamo il ataca pe Mircea Lucescu: "Sa nu se faca de ras!"

Ziare.

com

Suparat pentru ca "Il Luce" a sustinut ca datoriile reale ale lui Dinamo sunt mult mai mari decat cele anuntate, dar si pentru ca a declarat ca nu crede in negocierile cu investitorii arabi, Negoita a iesit la atac.Omul de afaceri spune ca Lucescu se inscrie in "corul mincinosilor" sustinand astfel de lucruri si il sfatuieste sa nu se faca de ras in continuare."Ce m-a deranjat cel mai tare este dezinformarea ca eu n-as spune adevarul vizavi de Dinamo. Apoi, a zis ca datoriile reale ar fi de 6-7 milioane de euro. N-am o problema apropo de faptul ca face PR altora, poate s-a apucat de treaba asta dupa ce a lasat antrenoratul deoparte. N-am ranchiuni vizavi de domnul Badea, de asemenea, domnul Lucescu indicandu-l ca potential salvator al lui Dinamo. Imi dau tot concursul fata de domnul Badea sau altcineva care sa preia Dinamo!A mai zis ca suntchestiile legate de seici, de fondurile de investitii. Sunt mai mult de acord decat impotriva cu acest subiect.Inainte sa fac anuntul ca vand Dinamo pe un leu, l-am sunat si am incercat sa discut cu dansul, ca poate are idei, sa gasim o solutie pentru viitorul clubului, un sfat, ceva. Ciudat e ca nu mi-a mai raspuns la telefon! Eu inteleg ca toata lumea vrea sa-si tina banii in buzunar, iar in fotbal sunt doar persoanele care vor doar sa primeasca, nu si sa dea ceva inapoi la fotbal.Nu stiu daca dansul a facut ceva pentru Dinamo, la rivale se tot duce, par ciudate prezentele dansului acolo! Si-a facut abonament la cele doua entitati ale suporterilor dinamovisti, socios, sa dea 3 lei, 5 lei ceva?! Ma asteptam ca dansul sa fie printre primii in acele organizatii, nu sa se inscrie in corul mincinostilor care dezinformeaza! Daca e mai pregatit ca ANAF-ul, acolo Dinamo apare ca are datorii de 2 milioane de euro, se poate verifica, sa ne spuna si noua. Sunt chestiuni publice, la vedere.Daca nu face mare lucru pentru Dinamo, sa nu se faca de ras, ca are o varsta respectabila, sa vorbeasca mai putin, sa nu mai dezinformeze, ca e plin fotbalul romanesc de dezinformatori. Mi-e teama ca devine penibil, asa ca macar sa se abtina. Daca vrea sa faca ceva concret pentru Dinamo, atunci sa faca ceva palpabil! Cei ce nu fac nimic, pentru Dinamo macar sa taca!", a declarat Ionut Negoita pentru gsp.ro Mircea Lucescu a declarat recent ca nu crede in negocierile cu investitorii din Emiratele Arabe Unite si ca cel mai bun patron pentru Dinamo ar fi Nicolae Badea, fostul presedinte al clubului.