Presa din Ucraiana anunta o revenire spectaculoasa pentru "scandalagiul" Mircea Lucescu

Ziare.

com

Conform portalului Sector Depo , Lucescu are doua propuneri din Ucraina, de la Sahtior Donetk si Dinamo Kiev."Scandalagiul Lucescu s-ar putea intoarce triumfant la un club din Ucraina", a titrat publicatia amintita, care nu uita de numeroasele conflicte in care antrenorul roman a fost implicat.Sursa citata noteaza ca Rinat Ahmetov nu este multumit de parcursul lui Sahtior din startul acestui sezon si vrea sa schimbe antrenorul, iar Lucescu este primul nume la care s-a gandit.De partea cealalta, Dinamo Kiev il are in atentie pe Lucescu de mai mult timp, dar antrenorul a oscilat sa ofere un raspuns.De altfel, Lucescu a si mers recent in Ucraina pentru a asista la meciul dintre Dinamo Kiev si Sahtior Donetk Lucescu stie foarte bine fotbalul din Ucraina, fiind considerat cel mai bun antrenor strain din istoria acestei tari.C.S.