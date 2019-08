Reactia vehementa a lui Mircea Lucescu dupa ce a fost surprins in vestiarul FCSB

Ziare.

Lucescu spune ca a fost in vestiarul ros-albastrilor doar pentru a-i incuraja pe jucatori . In plus, el a negat ca a dat si indicatii tehnice."N-am scris nimic, aveam in mana foaia cu numele jucatorilor, pe care nu-i cunosc. In cabina, am stat doua minute. I-am incurajat pe baieti, le-am spus ca trebuie sa creada in calitatile si in sansele lor.Dupa care am dat mana cu antrenorul si i-am urat bafta, atat. Restul au fost speculatii. Privind zvonul ca m-ar interesa FCSB sub vreo forma, sa lucrez acolo sau sa bag bani, el nu-i decat o minciuna. O inventie", a spus Mircea Lucescu pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Prezenta lui Lucescu in vestiarul FCSB a starnit o reactie dura din partea lui Cornel Dinu , care a sustinut ca acesta a tradat.In plus, Ionel Ganea afirmase saptamana trecuta ca Lucescu ar putea fi noul antrenor de la FCSB.C.S.