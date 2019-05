Salariu urias pentru Mircea Lucescu la noua echipa

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 73 de ani va semna un contract valabil pe doua sezoane si va primi un salariu de doua milioane de euro pe an, anunta Sport.ro Mircea Lucescu ii va lua locul lui Senol Gunes, antrenor care va pleca la nationala Turciei.Potrivit presei din Turcia, obiectivele lui Mircea Lucescu in primul an vor fi intinerirea echipei si revenirea in Liga Campionilor.3 e locul ocupar de Besiktas in clasamentul primei ligi de fotbal din Turcia, cu o etapa ramasa pana la finalul sezonului.Mircea Lucescu a mai pregatit-o pe Besiktas in perioada 2002-2004.