Se intoarce Mircea Lucescu la Rapid? Decizia luata de renumitul antrenor

Conform Sporx.com , Lucescu a decis sa nu preia nicio functie la Rapid din acest an.Asta in pofida anunturilor repetate facute de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, care sustinea raspicat ca l-a convins pe Lucescu sa vina la Rapid intr-o functie oficiala.Lucescu spera sa isi gaseasca o noua echipa pentru a fi antrenor cu acte in regula.Pana cand va reusi acest lucru, el doar il va consilia pe Daniel Pancu dintr-o calitate neoficiala, in cazul in care acesta ii va cere sfatul.Recent, Lucescu a avut oferte de la Sion si Santos, insa le-a refuzat.C.S.