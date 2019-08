Un fost oficial FRF anunta care ar putea fi motivul apropierii lui Mircea Lucescu de FCSB: Se vorbeste in lumea fotbalului

Ziare.

Lucescu a mers la meciul dintre FCSB si Mlada, din turul III preliminar al UEFA Europa League , joi, ba chiar mai mult, a mers in vestiarul stelistilor, inainte de meci, pentru a le oferi cateva pretioase sfaturi.Gheorghe Chivorchian, fost oficial FRF , dar si presedinte executiv la grupari precum Juventus Bucuresti, Ceahlaul , FCM Bacau sau Poli Timisoara , a fost cel care a oferit informatia ca in spatele alaturarii dintre Becali si Lucescu s-ar putea afla un parteneriat legat de afaceri:"Probabil sa fie investitor alaturi de Gigi Becali, un partener pentru Gigi Becali. Se vorbeste in lumea fotbalului. Asta ar putea fi singura explicatie pentru prezenta lui Mircea Lucescu in vestiarul FCSB. Pe vremuri spunea ca sunt niste dizpozitive de ascultare prin care Steaua spiona pe Dinamo . Poate s-a dus sa vada daca mai sunt acolo acele aparate", spunea Chivorchian intr-o interventie pentru televiziunea ProX.Despre o posibila preluare a lui FCSB de catre Lucescu a vorbit si fostul fotbalist Ionel Ganea , asa cum Ziare.com v-a informat de dimineata:FCSB nu are antrenor de ceva vreme dupa o demisie a lui Bogdan Andone, iar acum sta interimar Vergil Andronache, pana la gasirea unei solutii.D.A.