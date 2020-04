Un fotbalist descoperit de Mircea Lucescu la Sahtior, unul dintre cei mai in forma jucatori de la Manchester United in acest sezon

Ziare.

United platea in vara lui 2018 suma de 59 de milioane de euro celor de la Sahtior pentru serviciile brazilianului Fred, 27 de ani.In primul sezon din Anglia, Jose Mourinho nu l-a folosit si brazilianul avea un statut de rezerva de lux la United, avand in vedere suma de transfer platita pe el. Venirea lui Ole Gunnar Solskjaer a schimbat lucrurile, iar in acest sezon Fred a fost omul care a facut diferenta pe Old Trafford.Media sa pe o partida este de doua pase cheie, doua interceptii, doua intrari prin alunecare, doua driblinguri, 91% acuratetea paselor, cifre extraordinare asadar pentru jucatorul venit din America de Sud.Lucescu l-a adus din Brazilia pe Fred in 2013 la Donetk, pe vremea cand romanul cauta un coordonator de joc adevarat pentru trupa din Ucraina. 15 milioane de euro a platit Sahtior celor de la Internacional Porto Alegre in 2013 pentru Fred."Imi amintesc cand m-a sunat Mircea Lucescu si mi-a cerut un mijlocas talentat, un numar 8, box-to-box, dar nu prea scump. In acel moment, Fred juca un rol mai avansat la Internacional. Chiar si asa, i l-am mentionat lui Lucescu. I-am spus ca am un baiat, foarte promitator, dar care nu joaca pozitia pe care el si-o doreste. Trebuie sa-l retraga. Nu a vazut acest lucru ca o problema. I-am prezentat si alti doi jucatori, pe Willian Arao de la Corinthians si pe Hernani de la Paranaense. Dupa ce a vizionat cateva videoclipuri, Lucescu a decis sa mearga pe mana lui Fred. A fost o negociere dificila.Cand am ajuns la o intelegere cu Internacional, am iesit la cina cu Fred si i-am explicat ca va fi retras un pic in teren. Lucescu facuse acest lucru, cu succes, cu Fernandinho. Acesta a fost argumentul suprem care l-a determinat sa accepte venirea la Sahtior", a fost declaratia agentului lui Fred, Franck Henouda, impresarul care i-a facilitat trecerea de la Internacional la Sahtior, conform TelekomSport.155 de meciuri , 15 goluri si 15 pase decisive a inregistrat pentru Sahtior Fred, iar pana acum, la United, brazilianul a bifat 64 de meciuri, trei goluri si 5 pase decisive.Are si 7 selectii la nationala mare a Braziliei, iar cota de piata in prezent a lui Fred este una de 22 de milioane de euro.D.A.