Un fotbalist se inclina in fata lui Mircea Lucescu

Atacantul in varsta de 34 de ani spune ca Lucescu este cel mai bun antrenor cu care a lucrat."Fara niciun dubiu, cel mai bun antrenor cu care am lucrat este Mircea Lucescu. Este ca o scoala de fotbal, o enciclopedie. Viata lui este fotbalul.E un antrenor care stie toate ligile, se uita la toti jucatorii si are o cariera plina de succes", a spus Seleznyov pentru turcii de la Fanatik Seleznyov a lucrat sub comanda lui Mircea Lucescu la Sahtior Donetk In prezent, el joaca in Turcia, la Bursaspor.C.S.