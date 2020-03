Deputatul Banias e perplex: Nu stiu de unde am luat coronavirus. Se mira si cei de la DSP

LIVE

Ziare.

com

"Am vorbit cu un coleg cu care am stat mult de vorba, iar la el a iesit negativ. Multi colegi ma intreaba daca nu e o greseala si sa fiu negativ. Si cei de la DSP s-au mirat. Si eu sunt mirat ca nu am nici cea mai mica banuiala de unde as putea contracta acest virus. Am vazut ca se glumeste pe treaba asta, eu cred ca nu e o chestie cu care poti sa glumesti", a declarat Banias, intr-o interventie telefonica la Antena3.El a precizat ca pe 10 martie a participat la o sedinta unde a tinut locul presedintelui Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura si unde a avut contact cu unii colegi cu care a vorbit deja pentru a fi testati."Am vorbit dimineata cu Paraschiv Rodica, care a stat langa mine, dumneaei este singura dintre colegi cu care am stat aproape si la care exista riscul sa fi luat. Sunt colegi care se adreseaza DSP-ului spunand ca au intrat in contact cu mine.Chiar daca nu vad vreo vina, regret sincer si imi pare rau ca i-am pus in aceasta situatie. Eu, in principiu, sunt o persoana sanatoasa, nu am afectiuni cronice, modul in care se manifesta aceasta gripa e atipic, fara febra, fara dureri, o usoara durere de cap provocata mai mult de evenimente", a spus deputatul.Banias a participat la petrecerea de Ziua Femeii, in Constanta, dar ca nu a stat mult."Am stat 30 de minute. M-am salutat cu doamnele si am plecat. (...) Va imaginati ca s-a declansat o ancheta epidemiologica. Asta fac acum. Trec pe hartie toate persoanele cu care am avut contact. Va dati seama ca la petrecerea cu doamnele din PNL au fost prezente 150, cu cea mai mare parte dintre ele nu am avut nicio treaba ", a punctat.Intrebat daca a discutat cu senatorul Vergil Chitac, colegul sau de filiala, infectat si el cu COVID-19 , Banias a spus ca l-a sunat, dar ca nu a intrat in legatura cu el inainte."L-am sunat in prima zi in care am aflat ca este infectat sa ii transmit ganduri bune. Mi-a spus cum se simte si de atunci nu am mai vorbit, nu mi-am permis, am vazut ca starea lui de sanatate s-a inrautatit", a relatat deputatul.