Mircea Miclea: Proiectul "Romania educata" e o colectie de pareri. Sa vii dupa 4 ani cu teme de discutie, nu cu solutii strategice e cam putin Interviu

Presedintele Iohannis a lansat programul "Romania Educata". Considerati ca acest demers era necesar si arata el ca rezultat al unei cercetari temeinice de doi ani de zile?

Proiectul merge pe doua scenarii, dupa cum spuneati, si propune cateva noutati, cum ar fi introducerea portofoliului educational sau a modelului american al colegiului universitar. Care considerati ca sunt propunerile pozitive si care sunt erorile din programul presedintelui?

Ce e fezabil, ce e pura teorie? Eu, de exemplu, vad un cerc vicios: cine sa educe profesorii care trebuie sa faca un nou tip de educatie cat timp invatamantul superior e la pamant?

Plata profesorilor ar urma sa se faca in functie de rata de angajare si promovabilitatea elevilor. Cum evaluam profesorul de desen, muzica sau orice profesor de la o disciplina care nu are reflectare directa in rata de angajare?

Noua forma a admiterii la liceu ar urma sa includa si un examen psihometric.

Noul - vechi ministru al Educatiei este dna Andronescu. Pentru unii e o veste rea, avand in vedere "palmaresul" domniei sale din mandatele anterioare si din Parlament, pentru altii e o usurare, avand in vedere ca macar vorbeste corect romaneste, ceea ce in ultimii ani n-am mai vazut la titularii Educatiei. Cine are dreptate si ce asteptati de la mandatul dnei Andronescu?

Daca e un aspect asupra caruia avem aproape consens in Romania, acesta este ca Educatia se afla intr-un mare impas. V-am intrebat la fiecare interviu, va intreb si de aceasta data: care credeti ca ar trebui sa fie principalele masuri pentru un inceput de redresare?

Intr-un interviu acordat, prof. Mircea Miclea a analizat proiectul prezidental: "'Romania educata' e o colectie de pareri, o doxologie (...) Sa vii dupa 4 ani de mandat cu teme de discutie, nu cu solutii strategice e cam putin".Totodata, fostul ministru a aratat care ar trebui sa fie masurile de la care sa plece redresarea invatamantului, inclusiv dreptul scolilor de a angaja si concedia profesori.Orice discutie despre educatie e binevenita, pentru ca ea promoveaza aceasta tema in constiinta publica. Sincer, proiectul propus este sub asteptari. E plin de truisme, de "banalitati solemne", cum ar spune Hegel.Cititi, de pilda, obiectivele sectoriale pentru invatamantul superior, pagina 43, si veti gasiAlte lucruri sunt propuse ca noutati, cand, de fapt, sunt idei vehiculate de multa vreme: tezele unice, bacalaureatul diferentiat etc.Ceea ce apare ca scenariul 2 pentru invatamantul preuniversitar, cu liceul de 3 ani si probe transdisciplinare de admitere la liceu, de pilda, a fost deja implementat in varianta initiala a Legii Educatiei Nationale (art. 23, art. 74), inca din 2011, chiar daca aceste prevederi au fost imediat anulate de Ponta-Andronescu.In plus,De pilda, in varianta initiala a LEN, art. 66 stipula: "disciplinele optionale au o pondere de 20% in planurile cadru din invatamantul obligatoriu si 30% in cele pentru liceu".Acum, se prefera formularea vaga: "cresterea numarului de optionale, precum si a puterii de decizie a elevilor in stabilirea disciplinelor urmate".Cand propui doua scenarii pentru invatamantul preuniversitar, care sunt mutual exclusive, adica daca aplici unul nu il poti aplica pe celalalt, inseamna caAdesea, ceea ce se propune in "Romania Educata" sunt teme de discutie, nu solutii strategice.Portofoliul educational apare deja in LEN, cititi va rog art 74, alin2., varianta initiala. Ideea de a redenumi scolile postliceale colegii a fost deja vehiculata de Andronescu. Nu e nimic rau in asta, darAsadar, as spune ca e o idee buna a programului presedintelui de a sustine scenariul 2, dar nu pot spune asta pentru ca el sustine si scenariul 1! As spune ca e o idee buna introducerea portofoliului educational, dar e deja o idee veche, stipulata.As spune ca si transformarea scolii postliceale in colegiu suna bine, dar o noua denumire nu creeaza o noua calitate.Remarca e corecta. Din pacate,Va pot spune reteta unei doxologii. Se iau mai multe grupuri de oameni de buna credinta si se discuta cu ei. Se consemneaaza ideile lor, daca e posibil in termeni vagi, cu atat mai bine. Se pun toate intr-un document.Grupurile isi vor regasi ideile si vor sustine documentul, pentru ca sunt multumite ca si parerea lor e acolo. Asa creezi o doxologie modesta, dar cu sustinere publica.Revenind la concret, cred ca trebuie inceput cu evaluarea tuturor universitatilor care ofera programe de pregatire initiala a profesorilor, asa-numitele DPPD. In urma evaluarilor se retrage dreptul celor slabe sa mai pregateasca profesori.Apoi, identifici profesorii foarte buni din invatamantul preuninversitar si ii transformi in mentori. Si numai dupa un an de supervizare din partea acestor mentori, le dai dreptul celor pregatiti in DPPD-uri sa profeseze.Cariera didactica e cea mai vag tratata tema din "Romania Educata". Multe vorbe, putine idei. Plata profesorilor trebuie sa se faca diferentiat, in functie de performanta lor profesionala.Asta inseamna sa stabilesti criterii de performanta, pentru fiecare disciplina si ciclu de studii. Aceste criterii sunt diferite, si multiple, nu numai angajarea si promovabilitatea elevilor.Apoi se face o evaluare anuala a acestor criterii. O evaluare tip 360 de grade, in care, pe baza criteriilor mentionate, profesorul se autoevalueaza, apoi e evaluat de directorul scolii, apoi de elevi (sau parintii acestora, cand ei sunt mai mici), apoi de catre colegii de la cercul metodic.Se poate face si un software care sa usureze coroborarea evaluarilor. Ce va spun e practica curenta in corporatii, se pot lua multe idei si proceduri de acolo. Si abia dupa ce am folosit aceste evaluari pentru dezvoltarea personala si profesionala a celor evaluati, le folosim pentru salarizarea diferentiata.Testele psihometrice sunt utile, dar ele sunt niste scule. Trebuie utilizate cu atentie, pentru scopul adecvat. Nu trebuie fetisizate. Mark Twain zicea ca e prost cel care are in mana un ciocan si vede peste tot cuie.Dincolo de teste, admiterea pe baza combinarii rezultatelor la tezele unice cu media pe anii de studii si cu nota la examenul de la liceu e fezabila. Dar hai sa ne centram pe invatare, abia apoi pe evaluarea ei!De pilda,, cate feedback-uri concrete le-au dat, cum au monitorizat implementarea lor. Acestea sunt cateva elemente prin care optimizezi invatarea si, in acelasi timp, poti evalua prestatia unui profesor, daca tot am vorbit despre ea.Evident, doamna Andronescu e mult mai coerenta decat predecesorii sai recenti. Din pacate, pana acum, dansa a fost coerent antireformista. Acum este la inceput de mandat si e corect, asa cum oferim oricui prezumptia de nevinovatie, sa-i oferim prezumptia ca are determinarea sa schimbe in bine sistemul. Vom vedea ceva face.Ar fi multe de facut. Acum ma rezum la trei.Asa toti elevii din tara ar avea acces la lectiile celor mai buni profesori, pe care le pot accesa de pe orice device.Masura ar contribui la egalitatea de sanse si la cresterea calitatii prestatiei didactice. Predai altfel cand stii ca elevii tai si parintii lor te compara cu cel mai bun profesor, care tine aceeasi lectie, la care ei au acces.Ultimele clasate nu mai primesc niciun leu din banul public. Daca sunt private, pierd acreditarea pana la urmatoarea evaluare. Masura e dura, dar insanatoseste sistemul.Acum, daca toti parintii spun ca un profesor e prost, directorul nu-i poate face nimic, pentru ca e angajatul sistemului de educatie, nu al scolii. Scoala nu are un mecanism imunitar prin care sa se apere de virusii (profesorii slabi) care o infecteaza.Si aceasta masura e impopulara, dar e necesara. Ca intotdeauna, trebuie sa optezi intre a fi popular si a rezolva problemele cu care se confrunta sistemul.